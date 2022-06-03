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Источник: приостановку контрактов легионеров, вероятно, продлят на новый сезон

Источник: приостановку контрактов легионеров, вероятно, продлят на новый сезон
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Приостановку контрактов иностранных футболистов с клубами Российской Премьер-Лиги, которая действует с марта по июнь 2022 года, могут продлить на сезон-2022/2023. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, вероятно, решение о возможности футболистами разрыва контракта с командами не будет принято. ФИФА должна продлить возможность для иностранных футболистов клубов чемпионата России приостанавливать свои контракты либо до конца 2022 года, либо до конца сезона-2021/2022.

Напомним, в марте 2022 года ФИФА в связи с ситуацией в мире разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2021/2022 в одиночном порядке без применения санкций. После 30 июня каждый из футболистов должен вернуться в расположение команды.

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