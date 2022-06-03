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Дания на последних минутах вырвала победу у Франции в рамках Лиги наций

Дания на последних минутах вырвала победу у Франции в рамках Лиги наций
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Сегодня, 3 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Францией и Данией. Команды играли на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1 в пользу гостей.

Счёт в игре на 51-й минуте открыл Карим Бензема. Он разыграл стеночку с Кристофером Нкунку на правом краю атаки, принял обратный пас уже в центре штрафной и с левой ноги пробил точно в нижний угол ворот.

Спустя 17 минут Андреас Корнелиус восстановил равенство на табло. Пьер-Эмиль Хёйбьерг исполнил расчётливый заброс в штрафную, отрезав всю линию обороны французов, а Корнелиус технично пробил мимо вратаря. На 88-й минуте Корнелиус оформил дубль.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Францией и Данией играют Австрия и Хорватия.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 1-й тур
03 июня 2022, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 2
Дания
1:0 Бензема – 51'   1:1 Корнелиус – 68'   1:2 Корнелиус – 88'
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