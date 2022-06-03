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Хорватия на своем поле потерпела разгромное поражение от Австрии в Лиге наций

Хорватия на своем поле потерпела разгромное поражение от Австрии в Лиге наций
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Сегодня, 3 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Хорватией и Австрией. Команды играли на стадионе «Градски» в Осиеке (Хорватия), финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 3:0 в пользу гостей.

В конце первого тайма Марко Арнаутович после передачи Карима Онисиво открыл счёт в противостоянии. В начале второй половины встречи Михаэль Грегорич укрепил преимущество австрийцев, Максимилиан Вёбер отдал результативный пас. На 57-й минуте Марсель Забитцер довёл счёт до разгромного — ассистировал Вёбер.

В одной группе с Австрией и Хорватией играют Дания и Франция. Действующим победителем Лиги наций является команда Дидье Дешама. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 1-й тур
03 июня 2022, пятница. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
0 : 3
Австрия
0:1 Арнаутович – 41'   0:2 Грегорич – 54'   0:3 Забитцер – 57'
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