Хорватия на своем поле потерпела разгромное поражение от Австрии в Лиге наций

Сегодня, 3 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Хорватией и Австрией. Команды играли на стадионе «Градски» в Осиеке (Хорватия), финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 3:0 в пользу гостей.



В конце первого тайма Марко Арнаутович после передачи Карима Онисиво открыл счёт в противостоянии. В начале второй половины встречи Михаэль Грегорич укрепил преимущество австрийцев, Максимилиан Вёбер отдал результативный пас. На 57-й минуте Марсель Забитцер довёл счёт до разгромного — ассистировал Вёбер.



В одной группе с Австрией и Хорватией играют Дания и Франция. Действующим победителем Лиги наций является команда Дидье Дешама. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.