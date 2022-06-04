Рангник стал первым за 20 лет тренером Австрии, одержавшим сухую победу в дебютной игре

Сегодня, 3 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Хорватией и Австрией. Команды играли на стадионе «Градски» в Осиеке (Хорватия), финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 3:0 в пользу гостей.
В конце апреля Ральф Рангник возглавил национальную команду Австрии. Специалист стал первым за 20 лет тренером сборной, одержавшим сухую победу в дебютном матче у руля национальной команды.
В конце первого тайма Марко Арнаутович после передачи Карима Онисиво открыл счёт в противостоянии. В начале второй половины встречи Михаэль Грегорич укрепил преимущество австрийцев, Максимилиан Вёбер отдал результативный пас.
На 57-й минуте Марсель Забитцер довёл счёт до разгромного — ассистировал Вёбер. В одной группе с Австрией и Хорватией играют Дания и Франция.
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