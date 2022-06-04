Ван Гал прокомментировал победу Нидерландов над Бельгией в Лиге наций

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал результат матча с национальной командой Бельгии (4:1) в Лиге наций.



«Если каждый делает то, что должен делать, то на каждой позиции на поле у нас появляется дополнительный игрок. Многое зависит и от соперника — каждая команда играет по-своему. Я приспособился к Бельгии. Я адаптировал среднюю линию под неё. Это принесло нам победу», — цитирует ван Гала официальный сайт УЕФА.

В составе Нидерландов дублем отметился Мемфис Депай, а также забивали Стивен Бергвейн и Дензел Думфрис. У бельгийцев единственный гол забил Миши Батшуайи.

Нидерланды набирают три очка и выходят на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).