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Ван Гал прокомментировал победу Нидерландов над Бельгией в Лиге наций

Ван Гал прокомментировал победу Нидерландов над Бельгией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал результат матча с национальной командой Бельгии (4:1) в Лиге наций.

«Если каждый делает то, что должен делать, то на каждой позиции на поле у нас появляется дополнительный игрок. Многое зависит и от соперника — каждая команда играет по-своему. Я приспособился к Бельгии. Я адаптировал среднюю линию под неё. Это принесло нам победу», — цитирует ван Гала официальный сайт УЕФА.

В составе Нидерландов дублем отметился Мемфис Депай, а также забивали Стивен Бергвейн и Дензел Думфрис. У бельгийцев единственный гол забил Миши Батшуайи.

Нидерланды набирают три очка и выходят на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).

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