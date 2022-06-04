Тренер сборной Хорватии извинился перед болельщиками за поражение в матче с Австрией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 с национальной командой Австрии (0:3).



«Поздравляю сборную Австрии и приношу извинения нашим болельщикам. Считаю, что мы хорошо играли в первые 30 минут, но после пропущенного гола было трудно вернуться в игру. Мы перестали быть командой после этого. Австрийцы были быстрее и агрессивнее нас», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.



В группе 1 Лиги А с командами Австрии и Хорватии играют сборные Дании и Франции. Действующим победителем Лиги наций является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала сборная Португалии.

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