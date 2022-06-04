Бензема — о словах Месси про «Золотой мяч»: это мотивирует меня

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на слова форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, который ранее высоко оценил игру француза в сезоне-2021/2022 и отметил, что Бензема должен получить «Золотой мяч» по итогам года.
«Я слышал о словах Месси, и они меня порадовали. Приятно, что они исходят от такого игрока. Это мотивирует меня», — приводит слова Бензема TyC Sports.
В сезоне-2021/2022 Карим Бензема выиграл в составе мадридского «Реала» испанскую Примеру, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Французский форвард стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, забив 27 голов, и Лиги чемпионов, поразив ворота соперников 15 раз. В сезоне-2021/2022 34-летний французский нападающий провёл за «Реал» 46 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 15 результативных передач.
«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур
- 4 июня 2022
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