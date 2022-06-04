Усман Дембеле хочет продолжить карьеру в «Барселоне» с высокой зарплатой

Французский нападающий Усман Дембеле рассчитывает остаться в «Барселоне», не попадая под сокращение заработной платы, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. По информации источника, в «Барселоне» ждут, когда будут решены финансовые проблемы, поэтому не спешат предлагать футболисту новый контракт.
Ранее сообщалось, что Дембеле отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта, который истекает 30 июня 2022 года. В услугах французского футболиста заинтересованы «ПСЖ» и «Ливерпуль». Новому клубу французский игрок достанется на правах свободного агента.
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 32 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал 13 результативных передач.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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