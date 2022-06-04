Андреас Корнелиус — о победе над Францией: Дания обыграла лучшую команду мира

Нападающий сборной Дании Андреас Корнелиус прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче первого тура Лиги наций.



«Всё прошло куда лучше, чем я ожидал. Было потрясающе играть на этом стадионе перед 80 тысячами болельщиков. И вот мы вышли на поле и обыграли лучшую команду мира. У нас сильная команда с качественными исполнителями на каждой позиции. У нас маленькая страна, но мы можем конкурировать с лучшими», — цитирует Корнелиуса пресс-служба УЕФА.



Вчера, 3 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Францией и Данией. Команды играли на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1 в пользу гостей. Примечательно, что сборная Франции потерпела поражение от Дании впервые с группового этапа чемпионата мира – 2002.

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