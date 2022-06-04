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Френки де Йонг: стиль игры сборной Нидерландов подходит мне больше, чем футбол «Барселоны»

Френки де Йонг: стиль игры сборной Нидерландов подходит мне больше, чем футбол «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг признался, что комфортнее чувствует себя, играя за национальную команду.

«В сборной я играю иначе, чем в «Барселоне». Этот стиль подходит мне больше», — приводит слова де Йонга Sport.es.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В сезоне-2021/2022 25-летний футболист принял участие в 32 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2018 года де Йонг вызывается в национальную команду Нидерландов.

Накануне сборная Нидерландов разгромила национальную команду Бельгии в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Френки де Йонг отметился результативной передачей в этой встрече.

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