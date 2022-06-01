«Манчестер Юнайтед» начал прямые переговоры с «Барселоной» о трансфере Френки де Йонга

«Манчестер Юнайтед» приступил к прямым переговорам с «Барселоной» о трансфере полузащитника Френки де Йонга, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, каталонский клуб запрашивает за нидерландского футболиста € 85 млн. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает снизить сумму трансфера во время переговоров. Сам де Йонг по-прежнему рассчитывает остаться в «Барселоне», однако английский клуб планирует надавить на каталонцев, которым необходимо решить финансовые проблемы.
Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В сезоне-2021/2022 25-летний футболист принял участие в 32 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи.
«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур
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