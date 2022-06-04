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Мерсон: не понимаю, почему Мане хочет уйти в «Баварию». Успех в Германии не гарантирован

Мерсон: не понимаю, почему Мане хочет уйти в «Баварию». Успех в Германии не гарантирован
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Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о возможном уходе нападающего Садио Мане из «Ливерпуля».

«Кажется очевидным, что Мане хочет перейти в «Баварию», но я не могу понять почему. Трава не всегда зеленее по ту сторону забора. Нет никаких гарантий, что он будет так же успешен в Германии, как в «Ливерпуле». В стане мерсисайдцев он играл в своём стиле, и голы могут исчезнуть при другом раскладе и в другой лиге.

Это смелый шаг, если он хочет бросить себе новый вызов и добиться успеха в другом месте. У Мане хорошие отношения с Клоппом и клубом, так что, я думаю, что в «Ливерпуле» были в курсе его планов немного раньше. Думаю, у них планы по восполнению потери», — приводит слова Мерсона Daily Star.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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