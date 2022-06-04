Криштиану Роналду — лучший игрок сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона-2021/2022 в составе манкунианцев по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте английского клуба.
37-летний португальский футболист получил приз имени сэра Мэтта Басби. Эта награда стала для Роналду четвёртой в «Манчестер Юнайтед». Ранее португалец получал этот приз в сезоне-2003/2004, 2006/2007 и 2007/2008. В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола во всех соревнованиях. 18 мячей форвард забил в матчах английской Премьер-лиги, заняв третье место в списке бомбардиров турнира.
Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году, заключив с английским клубом двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.
7 способов поддерживать форму от Криштиану Роналду
- 4 июня 2022
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:27
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:57
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
13:24
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:59
-
12:40
-
12:33
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:57
-
11:43
-
11:43