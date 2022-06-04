Криштиану Роналду — лучший игрок сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона-2021/2022 в составе манкунианцев по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте английского клуба.



37-летний португальский футболист получил приз имени сэра Мэтта Басби. Эта награда стала для Роналду четвёртой в «Манчестер Юнайтед». Ранее португалец получал этот приз в сезоне-2003/2004, 2006/2007 и 2007/2008. В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола во всех соревнованиях. 18 мячей форвард забил в матчах английской Премьер-лиги, заняв третье место в списке бомбардиров турнира.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году, заключив с английским клубом двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.

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