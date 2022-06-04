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Александр Кержаков оценил свои шансы возглавить «Зенит»

Александр Кержаков оценил свои шансы возглавить «Зенит»
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Тренер Александр Кержаков оценил свои шансы занять место наставника «Зенита». Ранее комментатор Геннадий Орлов признался, что хотел бы увидеть в будущем Кержакова на посту главного тренера санкт-петербургского клуба.

«Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку моей работы. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне ещё много над чем нужно работать», — приводит слова Кержакова «Спорт-экспресс».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода». Будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области.

Нижегородский клуб под руководством Кержакова в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице и сумел избежать попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

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