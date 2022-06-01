Петржела: удивлён, что Кержаков не продолжит работать в «Нижнем». Для него это потеря

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал тот факт, что руководство «Нижнего Новгорода» не предложило новый контракт главному тренеру клуба Александру Кержакову.
«Мне сложно сказать почему не продлили контракт с Кержаковым, это нужно узнавать в «Нижнем». В таком случае это будет потерей для Кержакова, а не для «Нижнего Новгорода». Потому что они могут пригласить другого тренера, а Кержаков останется без работы. Это проблема. Удивлён, что Саша не продолжит работать в «Нижнем». Для него, как для молодого тренера, это большая потеря», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее, сегодня, 1 июня, «Чемпионат» сообщил, что будущее Александра Кержакова в нижегородском клубе зависит от встречи с губернатором области.
- 1 июня 2022
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