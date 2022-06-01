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Петржела: удивлён, что Кержаков не продолжит работать в «Нижнем». Для него это потеря

Петржела: удивлён, что Кержаков не продолжит работать в «Нижнем». Для него это потеря
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал тот факт, что руководство «Нижнего Новгорода» не предложило новый контракт главному тренеру клуба Александру Кержакову.

«Мне сложно сказать почему не продлили контракт с Кержаковым, это нужно узнавать в «Нижнем». В таком случае это будет потерей для Кержакова, а не для «Нижнего Новгорода». Потому что они могут пригласить другого тренера, а Кержаков останется без работы. Это проблема. Удивлён, что Саша не продолжит работать в «Нижнем». Для него, как для молодого тренера, это большая потеря», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее, сегодня, 1 июня, «Чемпионат» сообщил, что будущее Александра Кержакова в нижегородском клубе зависит от встречи с губернатором области.

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