Футболистка «Зенита» получила предложение выйти замуж после матча с «Ростовом»
Поделиться
Сегодня, 4 июня, после матча 13-го тура женской Суперлиги между «Зенитом» и «Ростовом» возлюбленный полузащитницы клуба из Санкт-Петербурга Лины Якуповой сделал ей предложение. Эпизод опубликован в телеграм-канале Суперлиги.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в группе Суперлиги Вконтакте.
Матч закончился победой «Зенита» со счётом 3:0. Команда из Санкт-Петербурга с 32 очками возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на семь очков.
31-летняя Якупова в 11 матчах Суперлиги нынешнего сезона забила шесть мячей. Лина выступает за «Зенит» с января 2021 года.
Вице-президент РФС: мы не будем обсуждать принятие Крыма. Видео:
Комментарии
- 4 июня 2022
-
18:20
-
18:09
-
18:02
-
17:52
-
17:43
-
17:36
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:41
-
16:28
-
16:27
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:38
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:27
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:57
Партнерский контент