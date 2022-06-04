Футболистка «Зенита» получила предложение выйти замуж после матча с «Ростовом»

Сегодня, 4 июня, после матча 13-го тура женской Суперлиги между «Зенитом» и «Ростовом» возлюбленный полузащитницы клуба из Санкт-Петербурга Лины Якуповой сделал ей предложение. Эпизод опубликован в телеграм-канале Суперлиги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в группе Суперлиги Вконтакте.

Матч закончился победой «Зенита» со счётом 3:0. Команда из Санкт-Петербурга с 32 очками возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на семь очков.

31-летняя Якупова в 11 матчах Суперлиги нынешнего сезона забила шесть мячей. Лина выступает за «Зенит» с января 2021 года.

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