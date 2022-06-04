«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании Данжумы
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Нападающий испанского «Вильярреала» Арно Данжума Груневелд входит в сферу интересов двух английских клубов. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что в контракте 25-летнего нидерландского футболиста нигерийского происхождения прописана сумма отступных в размере € 45 млн, которая вступит в силу в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Груневелд в 34 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение футболиста с испанским клубом истекает в 2026 году.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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