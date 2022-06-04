В «Химках» рассказали, когда станет известно имя нового генерального директора клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда клуб объявит имя нового генерального директора команды.

«Когда объявим нового генерального директора клуба? Будем смотреть: либо следующая неделя, либо через неделю. У нас есть ряд кандидатур, но мы их озвучивать не хотим. Надо будет уже собираться советом учредителей и принимать решение», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, предыдущим генеральным директором подмосковной команды был Владимир Габулов. «Химки» закончили сезон в Российской Премьер-Лиге на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах подопечные Сергея Юрана обыграли «СКА-Хабаровск».

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