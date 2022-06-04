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В «Химках» рассказали, когда станет известно имя нового генерального директора клуба

В «Химках» рассказали, когда станет известно имя нового генерального директора клуба
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда клуб объявит имя нового генерального директора команды.

«Когда объявим нового генерального директора клуба? Будем смотреть: либо следующая неделя, либо через неделю. У нас есть ряд кандидатур, но мы их озвучивать не хотим. Надо будет уже собираться советом учредителей и принимать решение», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, предыдущим генеральным директором подмосковной команды был Владимир Габулов. «Химки» закончили сезон в Российской Премьер-Лиге на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах подопечные Сергея Юрана обыграли «СКА-Хабаровск».

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