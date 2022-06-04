В «Химках» рассказали, когда станет известно имя нового генерального директора клуба
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда клуб объявит имя нового генерального директора команды.
«Когда объявим нового генерального директора клуба? Будем смотреть: либо следующая неделя, либо через неделю. У нас есть ряд кандидатур, но мы их озвучивать не хотим. Надо будет уже собираться советом учредителей и принимать решение», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, предыдущим генеральным директором подмосковной команды был Владимир Габулов. «Химки» закончили сезон в Российской Премьер-Лиге на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах подопечные Сергея Юрана обыграли «СКА-Хабаровск».
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