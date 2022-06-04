Вундеркинд «Барселоны» Гави получил от клуба предложение по новому контракту

Испанская «Барселона» предложила своему полузащитнику Гави новый контракт. Об этом сообщает ESPN в «Твиттере».

По сведениям источника, агент 17-летнего футболиста получил предложение от команды на прошлой неделе. Стороны продолжат переговоры, несмотря на официальное предложение.

Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Также Гави был приглашён в национальную сборную Испании, за которую успел провести шесть матчей.



Контракт Гави с «Барселоной» истекает в июне 2023 года. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 60 млн.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

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