Саутгейт: понятия не имею, почему игроков освистывают, когда они встают на колено

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о свисте венгерских фанатов во время коленопреклонения перед матчем Лиги наций с национальной командой Венгрии (0:1).

«Думаю, эта ситуация, без сомнения, требует некоторого рассмотрения. Понятия не имею, почему люди освистывают этот жест. В данном случае это делали молодые люди, которые зачастую не могут понять, по какой причине они это делают, так как просто берут пример с взрослых.

Я также всё ещё слышу это и на наших стадионах. Вот почему мы делаем это и продолжаем занимать эту позицию, и мы будем продолжать делать это как команда. Все знают, во что мы верим и за что выступаем.», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

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Напомним, встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште вчера, 4 июня, и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Сообщается, что большую часть зрителей матча составляли дети, на трибунах присутствовало около 30 посетителей возрастом младше 14 лет. Взрослых фанатов не пустили на стадион из-за расизма болельщиков во время Евро-2020.