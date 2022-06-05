В «Баварии» рассказали о ходе переговоров по новому контракту с Сержем Гнабри

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о ходе переговоров по новому контракту с вингером немецкого клуба Сержем Гнабри.
«Мы давно ведём переговоры с Сержем, но, к сожалению, пока не достигли соглашения. Ожидания сторон расходятся, но мы работаем», – приводит слова Хайнера в своём «твиттере» Bayern & Germany.
Соглашение 26-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2023 года. Игрок может покинуть «Баварию» через год в качестве свободного агента.
Серж Гнабри перешёл в мюнхенскую «Баварию» в 2017 году. Он провёл за многократных чемпионов Германии 171 игру, в которых забил 64 гола и сделал 40 результативных передач. Ранее Серж Гнабри также был игроком «Хоффенхайма», «Вердера» и лондонского «Арсенала». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого игрока «Баварии» в € 70 млн.
- 5 июня 2022
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