Луис Энрике ушёл от ответа на вопрос, почему в сборную не был вызван Давид де Хеа

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, отвечая на вопрос о том, почему не вызвал в сборную вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, описал сильные стороны голкиперов вызванных в национальную команду.

Вместо Давида де Хеа главный тренер сборной Испании вызвал в команду Унаи Симона («Атлетик Б»), Роберта Санчеса («Брайтон») и Дэвида Райю («Брентфорд»).

«Я рассчитываю на трёх стартовых вратарей, и я думаю, что прямо сейчас они у меня есть. У меня бы не возникло проблем с тем, чтобы выпустить в старте любого из трёх вратарей.

Унаи накопил интересный опыт. Голкипер должен начинать атаки и доминировать в воздухе. Мне нужен вратарь, который будет передавать спокойствие. Это не значит, что он не будет ошибаться, ошибки — это часть футбола. Но мне очень нравится то чувство, которое генерируют эти вратари», — приводит слова Энрике Goal.

Матч межу сборными Чехии и Испании в рамках Лиги наций состоится сегодня, 5 июня, в Праге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.