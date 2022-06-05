Луис Энрике ушёл от ответа на вопрос, почему в сборную не был вызван Давид де Хеа

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, отвечая на вопрос о том, почему не вызвал в сборную вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, описал сильные стороны голкиперов вызванных в национальную команду.
Вместо Давида де Хеа главный тренер сборной Испании вызвал в команду Унаи Симона («Атлетик Б»), Роберта Санчеса («Брайтон») и Дэвида Райю («Брентфорд»).
«Я рассчитываю на трёх стартовых вратарей, и я думаю, что прямо сейчас они у меня есть. У меня бы не возникло проблем с тем, чтобы выпустить в старте любого из трёх вратарей.
Унаи накопил интересный опыт. Голкипер должен начинать атаки и доминировать в воздухе. Мне нужен вратарь, который будет передавать спокойствие. Это не значит, что он не будет ошибаться, ошибки — это часть футбола. Но мне очень нравится то чувство, которое генерируют эти вратари», — приводит слова Энрике Goal.
Матч межу сборными Чехии и Испании в рамках Лиги наций состоится сегодня, 5 июня, в Праге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.
- 5 июня 2022
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