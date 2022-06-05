Видеообзор матча Лиги наций УЕФА Италия — Германия

Вчера, 4 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А3 между Италией и Германией. Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Италия и Германия сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА:

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В середине второго тайма на 70-й минуте полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини открыл счёт в матче с передачи Вильфреда Ньонто. На 73-й минуте счёт сравнял полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих.

В одной группе с Италией и Германией играют Венгрия и Англия. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная сборная Португалии.