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РФС выявил замечания у стадиона «Факела» и обозначил сроки для исправления

РФС выявил замечания у стадиона «Факела» и обозначил сроки для исправления
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В службе коммуникаций РФС прокомментировали ситуацию с лицензированием «Факела».

«При проведении процедуры лицензирования футбольных клубов РФС оценивает претендентов на соответствие комплексу критериев. Требования к стадиону являются одними из важнейших, но не единственными.

Футбольный клуб «Факел» подтвердил, что соответствует предъявляемым к претендентам на лицензию «РФС I» требованиям. При этом Российский футбольный союз определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочёты должны быть устранены. Решения комиссии по лицензированию РФС были приняты к исполнению руководством «Факела» и администрацией региона, в настоящий момент все необходимые для исправления ситуации подрядчики законтрактованы, работы оплачены и ведутся. Таким образом, РФС считает ситуацию полностью контролируемой.

Ситуация с «Факелом» не является уникальной — РФС выдаёт лицензии многим клубам, также указывая на определённые замечания и сроки, в которые они должны быть устранены.

Более подробная информация будет представлена на брифинге для СМИ, посвящённому теме лицензирования, который пройдёт в РФС 6 июня», — передаёт заявление службы коммуникаций РФС корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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