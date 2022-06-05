РФС выявил замечания у стадиона «Факела» и обозначил сроки для исправления

В службе коммуникаций РФС прокомментировали ситуацию с лицензированием «Факела».



«При проведении процедуры лицензирования футбольных клубов РФС оценивает претендентов на соответствие комплексу критериев. Требования к стадиону являются одними из важнейших, но не единственными.



Футбольный клуб «Факел» подтвердил, что соответствует предъявляемым к претендентам на лицензию «РФС I» требованиям. При этом Российский футбольный союз определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочёты должны быть устранены. Решения комиссии по лицензированию РФС были приняты к исполнению руководством «Факела» и администрацией региона, в настоящий момент все необходимые для исправления ситуации подрядчики законтрактованы, работы оплачены и ведутся. Таким образом, РФС считает ситуацию полностью контролируемой.



Ситуация с «Факелом» не является уникальной — РФС выдаёт лицензии многим клубам, также указывая на определённые замечания и сроки, в которые они должны быть устранены.



Более подробная информация будет представлена на брифинге для СМИ, посвящённому теме лицензирования, который пройдёт в РФС 6 июня», — передаёт заявление службы коммуникаций РФС корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.