Друзья семьи Мбаппе: однажды подарили ему футболку «Милана», но фанатом клуба он не стал

Никола и Беатрис Риккарди, итальянская семья, которая проводила много времени с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, когда он был ребёнком, вспомнили свои попытки убедить его стать фанатом «Милана».
Семейная пара проживает в Бонди, который располагается недалеко от Парижа, и юный Килиан Мбаппе провёл большую часть своего детства с этой семьёй. Никола и Беатрис — большие поклонники «Милана», они подарили молодому французу футболку «россонери» с именем Робиньо на спине, а также показали ему много итальянского футбола. Мбаппе также заявил, что если он когда-нибудь и сыграет в Италии, то только за «Милан».
«Мы подарили ему футболку «Милана», но фанатом клуба он не стал. Килиан всегда говорил, что будет играть за мадридский «Реал» и сборную Франции. Мбаппе всегда стремился к своим мечтам с долей честолюбия. Он очень хорошо это осознаёт.
Несмотря на то что он сказал «Реалу» «нет», в футболе всё происходит быстро, и через несколько лет он действительно может стать кумиром «Бернабеу». Мы гордимся его путём и тем фактом, что он никогда не терял головы. Килиан доволен даже мелочами», — приводит слова семьи Риккардо Football Italia.
Когда прошлой осенью сборная Франции играла в финале Лиги наций в Милане, Мбаппе отправил семье Риккарди фотографию, сделанную с поля стадиона «Джузеппе Меацца», в знак их давних отношений.
- 5 июня 2022
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