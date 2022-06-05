Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» хочет подписать игрока «Ромы» Флоренци на постоянной основе

«Милан» хочет подписать игрока «Ромы» Флоренци на постоянной основе
Комментарии

«Милан» рассчитывает подписать контракт с игроком «Ромы» Алессандро Флоренци на постоянной основе. В минувшем сезоне игрок сборной Италии выступал за миланский клуб на правах аренды. «Милан» выражает надежду на то, что «Рома» снизит трансферную стоимость Алессандро Флоренци. Об этом сообщает Calciomercato.

31-летний итальянский полузащитник присоединился к «россонери» прошлым летом на правах аренды с правом выкупа за € 4,5 млн. Он провёл за «Милан» 24 матча в Серии А и забил два гола.

По информации источника, «Милан» не заинтересован в выплате оговорённого гонорара в размере € 4,5 млн, клуб хочет получить скидку. Однако, даже если миланскому клубу не удастся снизить стоимость игрока сборной Италии, он всё равно останется игроком «Милана».

Новость по теме
Игрок сборной Италии Флоренци высказался о матче с Германией, который завершился вничью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022