«Милан» хочет подписать игрока «Ромы» Флоренци на постоянной основе

«Милан» рассчитывает подписать контракт с игроком «Ромы» Алессандро Флоренци на постоянной основе. В минувшем сезоне игрок сборной Италии выступал за миланский клуб на правах аренды. «Милан» выражает надежду на то, что «Рома» снизит трансферную стоимость Алессандро Флоренци. Об этом сообщает Calciomercato.

31-летний итальянский полузащитник присоединился к «россонери» прошлым летом на правах аренды с правом выкупа за € 4,5 млн. Он провёл за «Милан» 24 матча в Серии А и забил два гола.

По информации источника, «Милан» не заинтересован в выплате оговорённого гонорара в размере € 4,5 млн, клуб хочет получить скидку. Однако, даже если миланскому клубу не удастся снизить стоимость игрока сборной Италии, он всё равно останется игроком «Милана».