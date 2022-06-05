Уэльс — Украина: Андрей Ярмоленко забил автогол

Сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимает национальную команду Украины.

Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте валлийский форвард Гарет Бэйл исполнил штрафной удар по воротам сборной Украины. Мяч задел голову нападающего Украины Андрея Ярмоленко и попал в сетку ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина.



В полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1).



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.