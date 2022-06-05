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Арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с падением Ярмоленко в штрафной в матче с Уэльсом

Арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с падением Ярмоленко в штрафной в матче с Уэльсом
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с падением нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко в штрафной в матче отбора к чемпионату мира – 2022 с Уэльсом.

«Против Ярмоленко был совершён фол по неосторожности. Это момент для VAR. Главный вопрос: что сказал арбитр в поле? Мы видим контакт, но упал Ярмоленко от него или нет – непонятно. Если для Лаоса этот контакт не нарушение, то европейский VAR не полезет в эпизод. И если для главного этот контакт не является нарушением – я с ним согласен», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 40-й минуте произошёл спорный эпизод с участием украинского нападающего Андрея Ярмоленко. Форвард упал в штрафной площади после борьбы с валлийским полузащитником Джо Алленом. После просмотра момента на VAR судья Матеу Лаос принял решение не назначать пенальти.

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