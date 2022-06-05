Уэльс — Украина: судья не поставил пенальти на Ярмоленко после контакта в штрафной. Фото

Сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимает национальную команду Украины. Идёт перерыв, счёт — 1:0 в пользу хозяев.



На 40-й минуте произошёл спорный эпизод с участием украинского нападающего Андрея Ярмоленко. Форвард упал в штрафной площади после борьбы с валлийским полузащитником Джо Алленом. После просмотра момента на VAR судья Матеу Лаос принял решение не назначать пенальти.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина.



В полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1).



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.