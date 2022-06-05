Вратарь сборной Уэльса: надо отдать должное Украине

Голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси высказался о победе в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Украины (1:0). Данная победа позволила валлийцам выйти на мундиаль.
«Это моя лучшая игра в футболке сборной Уэльса, и она удалась в такой ключевой момент. Надо отдать должное Украине. Гарет Бэйл представляет большую угрозу при исполнении стандартных положений. Он удивительно талантлив — любо-дорого смотреть.
Это совершенно немыслимо. Но опять-таки каждый, кто вышел сегодня на поле, а также весь наш штаб — все были великолепны в ходе этого отборочного цикла», — приводит слова Хеннесси официальный сайт УЕФА.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.
- 5 июня 2022
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