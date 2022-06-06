Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Запомните нас такими». «Анжи» опубликовал фото из раздевалки после последнего матча клуба

«Запомните нас такими». «Анжи» опубликовал фото из раздевалки после последнего матча клуба
Комментарии

Вчера, 5 июня, «Анжи» сыграл свой последний матч в статусе профессионального клуба. В рамках 34-го тура ФНЛ-2 группы 1 махачкалинская команда разгромила дубль волгоградского «Ротора» со счётом 4:0.

После завершения встречи пресс-служба «Анжи» опубликовала пост в телеграм-канале, в котором написано: «Традиционная победная фотография «орлов» из раздевалки. Запомните нас такими!»

Напомним, 3 июня стало известно, что «Анжи» лишается профессионального статуса. Клуб не получил лицензию для выступления в следующем розыгрыше ФНЛ-2. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров недостаточно.

Напомним, с 2011 по 2016 год клубом владел олигарх Сулейман Керимов. Именно при нём махачкалинский клуб приобрёл таких звёзд, как Самуэль Это’О, перешедший из «Интера», Роберто Карлос (из «Коринтианса») и Юрий Жирков (из «Челси»).

Новость по теме
«Анжи» объявил о потере клубом профессионального статуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022