«Запомните нас такими». «Анжи» опубликовал фото из раздевалки после последнего матча клуба

Вчера, 5 июня, «Анжи» сыграл свой последний матч в статусе профессионального клуба. В рамках 34-го тура ФНЛ-2 группы 1 махачкалинская команда разгромила дубль волгоградского «Ротора» со счётом 4:0.



После завершения встречи пресс-служба «Анжи» опубликовала пост в телеграм-канале, в котором написано: «Традиционная победная фотография «орлов» из раздевалки. Запомните нас такими!»

Напомним, 3 июня стало известно, что «Анжи» лишается профессионального статуса. Клуб не получил лицензию для выступления в следующем розыгрыше ФНЛ-2. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров недостаточно.



Напомним, с 2011 по 2016 год клубом владел олигарх Сулейман Керимов. Именно при нём махачкалинский клуб приобрёл таких звёзд, как Самуэль Это’О, перешедший из «Интера», Роберто Карлос (из «Коринтианса») и Юрий Жирков (из «Челси»).