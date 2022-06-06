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Дубль Роналду — в видеообзоре матча Лиги наций Португалия — Швейцария

Дубль Роналду — в видеообзоре матча Лиги наций Португалия — Швейцария
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5 июня на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) в рамках второго тура Лиги наций сборная Португалии принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу – 4:0.

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Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник Вильям Карвалью. На 35-й минуте преимущество португальцев удвоил нападающий Криштиану Роналду, ему ассистировал Диогу Жота. Через четыре минуты Роналду оформил дубль. На 68-й минуте взятием ворот отметился защитник Жоау Канселу, голевой пас отдал Бернарду Силва.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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