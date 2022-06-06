Экс-форвард «МЮ» и «Арсенала» Санчес может продолжить карьеру в Испании или Турции
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Турецкий «Галатасарай» и испанская «Севилья» заинтересованы в подписании нападающего итальянского «Милана» Алексиса Санчеса. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Санчес выступает за «Интер» с 2019 года. В 109 матчах за команду нападающий забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.
Ранее Алексис Санчес уже играл в чемпионате Испании за «Барселону» с 2011 по 2014 год. Также чилийский футболист выступал в Италии за «Удинезе», а в Англии — за лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
«Севилья» — «Атлетик» Бильбао. Видеообзор матча. Чемпионат Испании (Примера), сезон-2021/2022. 38-й тур:
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