Моуринью хочет подписать в «Рому» полузащитника «Ювентуса»
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в «Роме». Главный тренер римлян Жозе Моуринью намерен усилить состав колумбийским футболистом. Об этом сообщает Calciomercato.
Ранее контракт 34-летнего футболиста был автоматически продлён до конца сезона-2022/2023, но Моуринью хочет подписать Куадрадо в нынешнее летнее трансферное окно. Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор полузащитник принял участие в 267 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 61 результативную передачу.
Напомним, Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года. В первый сезон португальский специалист привёл команду к победе в Лиге конференций.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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