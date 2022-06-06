Моуринью хочет подписать в «Рому» полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в «Роме». Главный тренер римлян Жозе Моуринью намерен усилить состав колумбийским футболистом. Об этом сообщает Calciomercato.

Ранее контракт 34-летнего футболиста был автоматически продлён до конца сезона-2022/2023, но Моуринью хочет подписать Куадрадо в нынешнее летнее трансферное окно. Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор полузащитник принял участие в 267 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 61 результативную передачу.

Напомним, Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года. В первый сезон португальский специалист привёл команду к победе в Лиге конференций.

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