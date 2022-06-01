«Выдающаяся сделка». «Ювентус» проворачивает супертрансфер с громадной выгодой. Опять

Ни один клуб так не зарабатывал на игроке, как туринцы на Погба.

Поль Погба ушёл из «Манчестер Юнайтед» и договаривается с «Ювентусом». На #Pogback сегодня прямо намекнул итальянский инсайдер Николо Скира. Хотя вариантов было не так много, именно туринский клуб выглядит для Поля лучшим вариантом. И это удивительная ситуация, когда один клуб умудрился трижды получить выгоду от другого.

Окей, возможно, больше всех на Погба заработал агент Мино Райола, однако об ушедших либо хорошо, либо никак. «Юве» получил не то чтобы меньше.

Давайте считать чужие деньги.

Лето-2012: «Манчестер Юнайтед» отпускает Погба, а «Ювентус» забирает его свободным агентом

Проблема с новым контрактом 17-летнего юноши вспыхнула в Манчестере ещё весной. То был совсем другой «Манчестер Юнайтед» — в клубе рулил сэр Алекс Фергюсон, так что на «Олд Траффорд» царила идея «Никто не может быть больше, чем клуб».

Агента Мино Райолу такой подход не устраивал. Как и план Фергюсона по развитию Погба. Тренер считал, что парню рано в основу, у агента было иное мнение. Денежные условия ему тоже не нравились. Компромисс был невозможен, и «МЮ» потерял игрока: Погба отказался продлевать контракт и в июне ушёл.

Поль Погба Фото: Dan Istitene/Getty Images

Долговязый юноша Погба, надо отметить, не был разрекламирован. Даже на уровне молодёжки «МЮ» с ним конкурировал, например, Равел Моррисон. У того вообще вся карьера — драматичный блокбастер, но речь не о нём. Сэра Алекса поддержали более-менее все. Райола сделал рискованную ставку, и важно было не ошибиться.

Турин казался лучшим вариантом, ситуация максимально win-win. «Юве» был чемпионом с солидной полузащитой, которой не хватало глубины. Пирло, Видаль и Маркизио — и всё, в остальном на скамейке одни нападающие. Да и в клубе как раз набирала обороты схема с инвестициями в свободных агентов: когда на сэкономленные от трансфера деньги можно чуть прибавить игроку в зарплате и агенту в комиссии.

Талант Погба в «Ювентусе» отмечали и оценивали его как игрока минимум ближайшего резерва. Для молодого парня идеально: есть игровое время, качественные игроки рядом, ответственность не тяготит. Просто никто не ожидал, что Погба так спрогрессирует.

Важная причина мощнейших сезонов в «Ювентусе» — его роль на поле. И Антонио Конте, и Макс Аллегри не крутили этот кубик Рубика в надежде собрать идеального Погба. Тренеры выпячивали все его плюсы (техника, видение, пас) и скрывали минусы (прессинг, ошибочные решения в защите и просто лень) за счёт схемы в три защитника и партнёров рядом.

Поль Погба Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Все довольны, индивидуальные и командные награды сыпятся. «Ювентус» добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне», но это всё равно большой успех. Последний финал ЛЧ у «старой синьоры» был в 2003 году. Лично Погба — во всех номинациях на лучшего игрока. И вдруг летом 2016-го обсуждается его камбэк в «МЮ».

Лето-2016: «Выдающаяся сделка»

«Продажа Погба — это выдающаяся сделка для «Ювентуса», — сказал Аллегри. Оно и понятно, Турин взял всё лучшее от Погба и получил ещё € 105 млн. Тут, конечно, тоже не обошлось без Райолы. Авторитетная La Gazzetta dello Sport писала, что агенту ушло € 25 млн. И даже € 78 млн — громадная сумма. Рекордная на тот момент, в 2016 году цены на игроков ещё были на околоземной орбите.

Помимо чарующего ощущения, когда 78 миллионов падают на счёт, какие ещё были причины расставаться?

Отношения вдолгую были обречены — деньги их уничтожили бы. У Районы неизбежно возник бы запрос на увеличение зарплаты. Со всеми последствиями для клуба. Согласишься с требованиями агента — это спровоцирует других игроков. Откажешь — жди конфликт, история с «МЮ» показательна.

Аллегри тоже понимал, что Погба — идеальный игрок только в определённой системе. Слишком рискованно строить весь проект вокруг него.

При этом надо было ещё выбить из «Манчестер Юнайтед» максимум компенсации, сыграть на всех слабостях Эда Вудворда. И разыграно было очень изящно.

«МЮ» покупал не просто Погба, а символ возрождения. Да ещё потенциального обладателя «Золотого мяча». В какой-то степени этой сделкой закрывали «эру Фергюсона». Сэр Алекс упустил ярчайшего юниора, и вот клуб исправляет косяк. На такое можно и потратиться!

Поль Погба Фото: Michael Regan/Getty Images

Лето-2022: Погба на распутье

Перемотаем минувшие шесть лет, не будем подробно обсуждать, как Погба дошёл от двух трофеев (пусть и скромных — Кубок лиги и Лига Европы) в первом сезоне до нежелания выходить на поле и якобы даже опасений, что болельщики могут его атаковать, в последнем. Виноваты более-менее все: начиная с руководства «МЮ» и заканчивая самим Погба, который жаловался последние три сезона, вместо того чтобы форсировать трансфер.

Весна-2022 — это снова конфликт Погба с «МЮ» и нежелание продлевать контракт. Лето-2022 — опять переговоры с «Ювентусом», который вновь в идеальной позиции!

Чтобы всегда быть чуточку впереди конкурентов, «Юве» стабильно в последние сезоны обозначал свой интерес — через слухи или Райолу. Ну чтобы Поль не забывал, где его по-настоящему ценят и ждут.

Однако сейчас, когда начался серьёзный разговор, «Юве» сразу отметил, что не потянет нынешнюю зарплату игрока — € 15 млн в год. Готовы то ли на € 7,5 млн, то ли на € 10 млн, с бонусами.

То есть официально говорим: «Такие возможности бюджета» (и это правда). Но в уме держим: € 15 млн — перебор, Погба давно не играл стабильно. Хоть в количестве игрового времени, хоть в плане качества. При всех тёплых чувствах «Юве» не станет выводить зарплату Погба за рамки. Да и Поль не то чтобы в сильной позиции. Сейчас ему Турин нужнее, чем наоборот.

Претенденты на Погба вроде бы есть, но их мало («ПСЖ», «Реал») и платить они готовы не особо больше. Козыри Турина: знакомый тренер, понятный чемпионат. Плюс «Юве» тоже хочет перезагрузиться, и Погба может запустить процесс. После ухода Дибалы и Кьеллини команде очень нужны новые звёзды.

Итого: