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Федун объяснил свои слова о давлении на Ваноли и Каттани

Федун объяснил свои слова о давлении на Ваноли и Каттани
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о давлении на главного тренера красно-белых Паоло Ваноли и спортивного директора клуба Луку Каттани на фоне их решения продолжать работать в России.

«О каком давлении на Ваноли и Каттани я говорил? Немного неправильно выразился насчёт посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка. И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Ранее Федун поблагодарил Ваноли и Каттани за то, что, несмотря на давление посольства и министерства Италии, специалисты остались в Москве.

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