Дзагоев: если посмотреть на таблицу — результата у ЦСКА нет

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о работе главного тренера клуба Алексея Березуцкого.
«У меня нет объяснения, почему весной ЦСКА так резко развалился. Только что команда играла, а потом — нет. Языджи сразу рекорд по голам поставил, но потом что-то не пошло. Вроде новички пришли, первые пять матчей мы выиграли, а после паузы на сборную всё изменилось. Я вообще тогда думал, что мы будем за чемпионство бороться.
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Вроде Березуцкий всё делал правильно, и местами что-то у нас получалось, но счёт на табло. Если посмотреть на таблицу – результата нет. Не рано ли он стал тренером? Лучше раньше, чем вообще не попробовать. Братья со Слуцким в Европе поработали, чему-то научились. Значит, руководство посчитало, что Алексей Владимирович готов», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 6 июня 2022
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