Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзагоев рассказал, как поменял образ жизни, чтобы уменьшить количество травм

Дзагоев рассказал, как поменял образ жизни, чтобы уменьшить количество травм
Комментарии

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как поменял образ жизни, чтобы уменьшить количество травм.

«Я поменял питание, режим сна, [начал] пилатес каждый день. Всё это в совокупности работает – последние два года у меня не было серьёзных травм. Помню, как в отпуске перед сборами решил отказаться от мяса. Рыбу ел, мясо — нет. Чувствовал себя легче, на сборах всё было отлично. Но на тебе — кресты. Игнашевич позвонил и сказал, что это могла быть одна из причин. Доктор говорит мне съедать 2400 калорий в день, вечером обязательно мясо и углеводы — например, печёную картошку. «Ты с Кавказа, если привык к мясу – значит, надо продолжать». Никакого фастфуда – это понятно. Сон тоже важен – в сезоне каждый вечер ложился спать не позже десяти. Раньше мог поздно уснуть, рано встать ― ничего страшного, пошёл дальше наворачивать круги по полю. В молодости сил вагон.

Одной причины травм нет. Где-то восстанавливался не до конца, где-то рецидивы – в том числе из-за того, что раньше времени выходил на поле. Такое было часто. Конечно, это грустно. Но сейчас я уже спокойнее отношусь к каким-то небольшим повреждениям, просто продолжаю работать. В голове ты себя можешь уничтожить сильнее, чем физически», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Кипение началось, когда пропустил матчи со «Спартаком» и «Динамо». Откровенный Дзагоев «Кипение началось, когда пропустил матчи со «Спартаком» и «Динамо». Откровенный Дзагоев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022