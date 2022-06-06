Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как поменял образ жизни, чтобы уменьшить количество травм.

«Я поменял питание, режим сна, [начал] пилатес каждый день. Всё это в совокупности работает – последние два года у меня не было серьёзных травм. Помню, как в отпуске перед сборами решил отказаться от мяса. Рыбу ел, мясо — нет. Чувствовал себя легче, на сборах всё было отлично. Но на тебе — кресты. Игнашевич позвонил и сказал, что это могла быть одна из причин. Доктор говорит мне съедать 2400 калорий в день, вечером обязательно мясо и углеводы — например, печёную картошку. «Ты с Кавказа, если привык к мясу – значит, надо продолжать». Никакого фастфуда – это понятно. Сон тоже важен – в сезоне каждый вечер ложился спать не позже десяти. Раньше мог поздно уснуть, рано встать ― ничего страшного, пошёл дальше наворачивать круги по полю. В молодости сил вагон.



Одной причины травм нет. Где-то восстанавливался не до конца, где-то рецидивы – в том числе из-за того, что раньше времени выходил на поле. Такое было часто. Конечно, это грустно. Но сейчас я уже спокойнее отношусь к каким-то небольшим повреждениям, просто продолжаю работать. В голове ты себя можешь уничтожить сильнее, чем физически», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.