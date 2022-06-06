Дзагоев: если бы на ЧМ обыграли хорватов – прошли бы Англию. А потом отхватили от Франции

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев поделился воспоминаниями от выступления на чемпионате мира – 2018 в составе сборной России.



«Гол Фернандеса Хорватии с моей передачи ― самый памятный момент в карьере, исходя из масштаба и уровня турнира. Я тогда не побежал праздновать со всеми – наоборот, были мысли, что успеем третий забить. Но, видимо, настрой у всех уже был на пенальти, ха-ха. Ребята по 120 минут отыграли.



Я вообще должен был тогда катить Игнашевичу под удар. Но там Модрич стоял и чухал этот прострел. Мог быть обрез, а это один из последних штрафных. Я сделал ложное движение, и Модрич действительно побежал читать. Думаю: «Подам уже в штрафную, а там будь что будет». Классно получилось. По игре мы хорватам не уступили, моменты были, первыми забили. По ощущениям, если бы выиграли по пенальти, то мы бы и Англию прошли. Правда, потом отхватили бы от Франции, но они были на голову сильнее любой команды на чемпионате мира», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.