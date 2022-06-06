Дзагоев: Осетия – моя родина, обязательно сыграю в футболке «Алании»

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев поделился желанием сыграть за «Аланию».
«Не было даже мыслей о завершении карьеры, собираюсь ещё года три поиграть. Отдохнул до конца мая и уже начал тренироваться. «Алания»? Осетия – моя родина, и в футболке «Алании» я когда-нибудь обязательно сыграю.
Больше всего в ЦСКА буду скучать по атмосфере. Я ей пропитался. Когда фанаты начинают петь «Звучит наш гимн, ЦСКА непобедим!» – сразу мурашки. 14 лет это слушал, теперь будет не хватать», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
20 мая ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c 31-летним футболистом. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.
- 6 июня 2022
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:41
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:03
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:25
-
19:18
-
19:07
-
19:05
-
18:55
-
18:48
-
18:47
-
18:45
-
18:39