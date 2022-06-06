Дзагоев: Осетия – моя родина, обязательно сыграю в футболке «Алании»

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев поделился желанием сыграть за «Аланию».



«Не было даже мыслей о завершении карьеры, собираюсь ещё года три поиграть. Отдохнул до конца мая и уже начал тренироваться. «Алания»? Осетия – моя родина, и в футболке «Алании» я когда-нибудь обязательно сыграю.



Больше всего в ЦСКА буду скучать по атмосфере. Я ей пропитался. Когда фанаты начинают петь «Звучит наш гимн, ЦСКА непобедим!» – сразу мурашки. 14 лет это слушал, теперь будет не хватать», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



20 мая ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c 31-летним футболистом. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.