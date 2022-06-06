Игрок сборной Швеции ответил на обвинения со стороны Холанда в том, что он обзывал его

Игрок сборной Швеции Александер Милошевич ответил на обвинения со стороны нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в том, что он называл его проституткой и грозился сломать ноги.
«Я не называл его проституткой. Довольно некрасиво говорить обо мне такое, потому что я не говорю по-норвежски, а он не говорит по-шведски, так что я не знаю, как он вообще что-то понял. Я не говорю на поле по-английски, так что я удивился, когда услышал, как он рассказывает о том, чего я не говорил.
Было ли между нами раздражение? Нет, не совсем, если честно. У меня бывали матчи, где я был более раздражён. Лучший ли он футболист, которого я когда-либо встречал? Нет», — приводит слова Милошевича TV2.
Напомним, вчера, 5 июня, в рамках второго тура Лиги наций сборная Швеции принимала команду Норвегии. Гости одержали победу – 2:1. Оба гола норвежской сборной забил Эрлинг Холанд.
- 6 июня 2022
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