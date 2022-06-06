Мостовой — о Федотове: до «Сочи» он добивался чего-нибудь?

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что ЦСКА в скором времени может назначить на пост главного тренера клуба наставника «Сочи» Владимира Федотова.



«Будем судить позже по результатам, насколько хорош Федотов для ЦСКА. Мы видим, что в ЦСКА за последнее время многое поменялось. Здесь тоже очень спорный момент. Судить будут попозже. Если в отношении самого Федотова, то «Сочи» занял второе место, но что с этого? Еврокубков нет. Он идёт в ЦСКА, потому что это бренд, имеет возможности. У Федотова есть опыт. Но до «Сочи» он добивался чего-нибудь? Нет. Потому что уровень футболистов был намного ниже», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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