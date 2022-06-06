Масалитин о Федотове: смысл переходить в нестабильный ЦСКА? Неужели Ротенберг мало платил?

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном назначении на пост главного тренера армейского клуба наставника «Сочи» Владимира Федотова.



«Трудно сказать, насколько хорошо для ЦСКА: надо смотреть, приходит ли он своим штабом, кто в команде остаётся. То, что «Сочи» добился хорошего результата с ним — это факт. У него всё хорошо складывалось там. «Сочи» занял второе место, а ЦСКА пониже. Как-то не вяжется. Не факт, что у тебя получится, когда приходишь в команду с именем. Достаточно взять «Спартак».



Как ни крути, в «Сочи» у него были хорошие условия. Неужели Ротенберг ему мало платил и не могли договориться? Всё-таки результат был. Смысл переходить в нестабильный ЦСКА? Наводит на мысль, что в «Сочи» пошли перебои с деньгами. В том же «Спартаке» сейчас проблемы, в «Краснодаре». Во всех клубах были проблемы», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.