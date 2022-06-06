Каннаваро – о Погба: он не принесёт пользы «Ювентусу», если будет играть так, как в «МЮ»

Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса» Фабио Каннаваро не слишком лестно отозвался об уровне игры, который показывал французский полузащитник Поль Погба в последние сезоны. Игрок сборной Франции покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании минувшего сезона и близок к возвращению в «Ювентус».
«Я надеюсь вновь увидеть настоящего Поля Погба, того, который играл за «Ювентус» прежде.
Ему нужно снова обрести мотивацию. Тот полузащитник, которого мы видели в последние сезоны в «Манчестер Юнайтед», не принесёт пользы ни «Ювентусу», ни сборной Франции», – приводит слова Каннаваро Tuttomercatoweb.
В минувшем сезоне Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Погба в € 55 млн.
- 6 июня 2022
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