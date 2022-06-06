Хорватия и Франция сыграли вничью в Лиге наций
Поделиться
Сегодня, 6 июня, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) состоялся матч 2-го тура Лиги наций в группе 1 Лиги А между Хорватией и Францией. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.
На 52-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. Он воспользовался точной передачей от нападающего Виссама Бен-Йеддера. В итоге сборной Хорватии удалось спасти положение. На 83-й минуте она получила право на пенальти. К 11-метровой точке подошёл нападающий Андрей Крамарич, который использовал свой шанс.
Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.
Комментарии
- 7 июня 2022
-
01:11
-
00:44
-
00:39
-
00:25
-
00:23
-
00:06
- 6 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:24
-
23:06
-
23:01
-
22:46
-
22:27
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:41
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:17
Партнерский контент