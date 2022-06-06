Хорватия и Франция сыграли вничью в Лиге наций

Сегодня, 6 июня, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) состоялся матч 2-го тура Лиги наций в группе 1 Лиги А между Хорватией и Францией. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.



На 52-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. Он воспользовался точной передачей от нападающего Виссама Бен-Йеддера. В итоге сборной Хорватии удалось спасти положение. На 83-й минуте она получила право на пенальти. К 11-метровой точке подошёл нападающий Андрей Крамарич, который использовал свой шанс.



Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.