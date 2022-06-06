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Исландия и Албания сыграли вничью

Исландия и Албания сыграли вничью
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Сегодня, 6 июня, на стадионе «Лаугардалсвёллур» в городе Рейкьявик (Исландия) состоялся матч 2-го тура Лиги наций в группе 2 Лиги B между Исландией и Албанией. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.

На 30-й минуте сборная Албании открыла счёт в матче. Отличился полузащитник Таульянт Сефери, который уверенно воспользовался своим шансом. Но сборная Исландии смогла уйти от поражения. На 49-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Йоун Торстейнссон. Больше голов команды не забили.

Сборная Исландии набрала два очка и занимает первое место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Национальная команда Албании (1) располагается на третьей позиции.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 2-й тур
06 июня 2022, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
1 : 1
Албания
0:1 Сефери – 30'   1:1 Торстейнссон – 49'
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