Видеообзор победы Латвии над Лихтенштейном и ничьей Исландии и Албании в Лиге наций
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Вчера, 6 июня, на стадионе «Лаугардалсвёллур» в городе Рейкьявик (Исландия) состоялся матч второго тура Лиги наций в группе 2 Лиги B между Исландией и Албанией. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1. Также на стадионе «Даугава» в Риге сборная Латвии с минимальным счётом обыграла Лихтенштейн в матче второго тура Лиги D, группы 1.
Видеообзор: Лига наций, группа 2 Лиги B, второй тур. Исландия 1:1 Албания:
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Видеообзор: Лига наций, группа 1 Лиги D, второй тур. Латвия 1:0 Лихтенштейн:
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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