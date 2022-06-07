В РФС рассказали о состоянии стадиона «Оренбурга», к которому ранее были претензии

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о состоянии стадиона «Оренбурга».



«В течение этого сезона «Оренбург» провёл работу по реконструкции стадиона. Там уже несколько раз побывали наши специалисты, отвечающие за сертификацию стадиона. Лицензия клубу выдана на настоящий момент под условия того, что к началу футбольного сезона им будет получен футбольный сертификат.



В эти дни осуществляется сдача объекта в эксплуатацию. Предварительная сертификация проведена, у нас нет оснований считать, что стадион не будет соответствовать требованиям лицензии РФС-1. Как только сертификат на футбольный стадион будет предоставлен (по графику — до конца месяца), футбольный клуб будет участвовать в соревнованиях в соответствии с требованиями лицензии РФС-1», — сказал Митрофанов журналистам.