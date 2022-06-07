Зинченко готов обсудить переход в другой клуб АПЛ, после того как Украина не попала на ЧМ
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Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко не хотел думать о трансфере в другой клуб АПЛ до стыковых матчей сборной Украины за право участия в ЧМ-2022. После того как национальная команда Украины не сумела пробиться на турнир, футболист «Манчестер Сити» готов к обсуждению возможного перехода. Сообщается, что «Арсенал» и «Вест Хэм» вернутся к обсуждению трансфера игрока украинской сборной. Об этом сообщает Evening Standard.
Напомним, сборная Украины в решающем стыковом матче за право участия в чемпионате мира 2022 года уступила сборной Уэльса со счетом 0:1.
Соглашение Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн.
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