Сайманов: самый пострадавший клуб — «Рубин». Мы пострадали даже больше, чем команды ФНЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов назвал свою команду «самым пострадавшим клубом».
«На мой взгляд, самый пострадавший клуб из всех — это «Рубин». Мы пострадали даже больше, чем команды ФНЛ. У нас разбалансированный состав вышел. Ну давайте сейчас нападающего на ворота поставим… А в условной ФНЛ там же играют все на своих позициях», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».
Напомним, исполком Российского футбольного союза (РФС) должен состояться завтра, 24 мая.
Казанская команда в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проиграла дома «Уфе» (1:2) и уступила башкирской команде место в cтыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе страны.
РФС уже опубликовал расписание стыковых матчей за место в чемпионате России. «Оренбург» сыграет с «Уфой», а «СКА-Хабаровск» — с «Химками». Первые матчи пройдут 25 мая, ответные — 28 мая.
- 23 мая 2022
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