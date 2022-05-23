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Сайманов: самый пострадавший клуб — «Рубин». Мы пострадали даже больше, чем команды ФНЛ

Сайманов: самый пострадавший клуб — «Рубин». Мы пострадали даже больше, чем команды ФНЛ
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов назвал свою команду «самым пострадавшим клубом».

«На мой взгляд, самый пострадавший клуб из всех — это «Рубин». Мы пострадали даже больше, чем команды ФНЛ. У нас разбалансированный состав вышел. Ну давайте сейчас нападающего на ворота поставим… А в условной ФНЛ там же играют все на своих позициях», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, исполком Российского футбольного союза (РФС) должен состояться завтра, 24 мая.

Казанская команда в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проиграла дома «Уфе» (1:2) и уступила башкирской команде место в cтыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе страны.

РФС уже опубликовал расписание стыковых матчей за место в чемпионате России. «Оренбург» сыграет с «Уфой», а «СКА-Хабаровск» — с «Химками». Первые матчи пройдут 25 мая, ответные — 28 мая.

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